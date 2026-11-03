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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Deluxe stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Deluxe öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,950 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Deluxe mit einem Umsatz von insgesamt 532,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,40 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deluxe Corp.
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|Ausblick: Deluxe stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Deluxe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Deluxe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Deluxe Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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