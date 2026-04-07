Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Quartalsausblick
|
07.04.2026 07:01:06
Ausblick: Delta Air Lines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delta Air Lines gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.
Delta Air Lines äussert sich am 08.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,591 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 59,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,01 Prozent auf 14,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Delta Air Lines noch 14,04 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 7,66 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 63,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 63,36 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.
|
02.04.26
|S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.03.26
|S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Erste Schätzungen: Delta Air Lines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.03.26
|S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Delta Air Lines hebt Ziele an: Aktien von US-Airlines trotzen Ölpreis-Druck (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Delta Air Lines Inc.
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Fokus: Zurückhaltung an Asiens Börsen
An den Börsen in Fernost dominiert am Dienstag Zurückhaltung.