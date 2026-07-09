Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
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09.07.2026 17:01:00
Ausblick: Delta Air Lines gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Delta Air Lines öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.
Delta Air Lines wird am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,51 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delta Air Lines noch 3,27 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Delta Air Lines 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 17,55 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Delta Air Lines 16,65 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,99 USD, gegenüber 7,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 65,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,36 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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