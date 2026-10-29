Ausblick: Delhivery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Delhivery wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,934 INR gegenüber -0,680 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 30,16 Milliarden INR gegenüber 25,59 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,97 INR, gegenüber 2,04 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 126,69 Milliarden INR im Vergleich zu 105,08 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net