Delhivery Aktie 118847842 / INE148O01028
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07.08.2026 07:01:06
Ausblick: Delhivery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Delhivery stellt am 08.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Delhivery im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,981 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,22 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 28,79 Milliarden INR gegenüber 22,94 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,23 INR, während im vorherigen Jahr noch 2,04 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,07 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 105,08 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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