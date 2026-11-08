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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Delcath Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Delcath Systems wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Delcath Systems für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,092 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,0 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,181 USD je Aktie, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 106,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 85,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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07:01
|Ausblick: Delcath Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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