Definitive Healthcare Aktie 113361699 / US24477E1038
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Definitive Healthcare legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Definitive Healthcare äussert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Definitive Healthcare noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Definitive Healthcare in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 55,5 Millionen USD im Vergleich zu 60,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,185 USD, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 223,4 Millionen USD im Vergleich zu 241,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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