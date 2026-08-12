DeFi Technologies Aktie 128270846 / CA2449161025
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: DeFi Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DeFi Technologies wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten schätzen, dass DeFi Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,000 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im abgelaufenen Quartal soll DeFi Technologies nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 17,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 54,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,5 Millionen CAD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,027 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 71,1 Millionen CAD, gegenüber 106,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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