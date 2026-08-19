Deere Aktie 924235 / US2441991054
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Deere legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Deere wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD gegenüber 4,75 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Deere 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Deere 12,02 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 18,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,50 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,63 Milliarden USD, gegenüber 45,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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