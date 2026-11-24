Deere wird am 25.11.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 4,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,93 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,24 Prozent auf 10,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,08 USD, gegenüber 18,50 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 41,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 45,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net