Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Deckers Outdoor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Deckers Outdoor stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Deckers Outdoor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,52 USD aus. Im Vorjahr waren 7,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 5,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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