Ausblick: Decisive Dividend zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Decisive Dividend wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Decisive Dividend ein EPS von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,6 Millionen CAD – ein Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Decisive Dividend 34,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,227 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,260 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 163,8 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 152,2 Millionen CAD waren.

Redaktion Finanzen.net