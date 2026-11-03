|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Decisive Dividend zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Decisive Dividend wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Decisive Dividend ein EPS von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,6 Millionen CAD – ein Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Decisive Dividend 34,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,227 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,260 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 163,8 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 152,2 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Decisive Dividend Corp
|
07:01
|Ausblick: Decisive Dividend zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Decisive Dividend legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Decisive Dividend legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Decisive Dividend verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Decisive Dividend Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt im Dienstagshandel auf der Stelle, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.