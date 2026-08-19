Decibel Cannabis Company Aktie 53066977 / CA2434371001
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Decibel Cannabis Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Decibel Cannabis Company wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,005 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Decibel Cannabis Company nach den Prognosen von 4 Analysten 34,3 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,8 Millionen CAD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,013 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 134,9 Millionen CAD, gegenüber 112,7 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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