Decibel Cannabis Company präsentiert am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,075 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 32,9 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,8 Millionen CAD aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,188 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 136,2 Millionen CAD, gegenüber 112,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net