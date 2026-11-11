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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ddev Plastik lndustries präsentiert Quartalsergebnisse
Ddev Plastik lndustries wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 6,40 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,66 Prozent erhöht. Damals waren 4,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Ddev Plastik lndustries mit einem Umsatz von insgesamt 10,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 54,20 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 24,70 INR je Aktie, gegenüber 19,50 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 35,67 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 29,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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