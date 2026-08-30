DataMiners Capital Aktie 49782429 / CA98981L1004
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: DataMiners Capital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DataMiners Capital präsentiert am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,004 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DataMiners Capital ein EPS von 0,080 CAD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 8,4 Millionen USD für DataMiners Capital, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD, gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 35,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 85,7 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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