Data I-O Aktie 924000 / US2376901029
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Data I-O informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Data I-O wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Data I-O mit einem Umsatz von insgesamt 5,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,300 USD im Vergleich zu -0,560 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 22,2 Millionen USD, gegenüber 21,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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