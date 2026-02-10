Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Darling Ingredients zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Darling Ingredients wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,402 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Darling Ingredients 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,53 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Darling Ingredients 1,43 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,451 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,73 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,96 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,72 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch