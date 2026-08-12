Dare Bioscience Aktie 136375982 / US23666P2002
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Dare Bioscience verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dare Bioscience äussert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,297 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,947 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,200 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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