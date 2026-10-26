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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Daqo New Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daqo New Energy wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,480 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daqo New Energy noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Daqo New Energy mit einem Umsatz von insgesamt 61,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 74,73 Prozent verringert.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,303 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 471,0 Millionen USD, gegenüber 667,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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