Ausblick: Daqo New Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daqo New Energy wird sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,570 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 29,86 Prozent auf 52,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,821 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 519,6 Millionen USD, gegenüber 667,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch