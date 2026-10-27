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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dana gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Dana wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,710 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,97 Milliarden USD – ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dana 1,92 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD im Vergleich zu 0,640 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,77 Milliarden USD, gegenüber 7,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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