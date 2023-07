Ausblick: Daiwa Securities Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa Securities Group präsentiert in der am 31.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 12,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 49,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Daiwa Securities Group 8,01 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Daiwa Securities Group mit einem Umsatz von insgesamt 127,73 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,90 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 53,13 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 43,53 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 802,50 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 866,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

