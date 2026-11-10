|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Daiwa House Industry präsentiert Quartalsergebnisse
Daiwa House Industry veröffentlicht am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Daiwa House Industry für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,09 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,08 Milliarden USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie, gegenüber 0,940 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 37,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 37,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daiwa House Industry Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
07:01
|Ausblick: Daiwa House Industry präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: Daiwa House Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Daiwa House Industry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Daiwa House Industry vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Daiwa House Industry Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.