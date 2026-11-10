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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Daiwa House Industry präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daiwa House Industry stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 46,94 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Daiwa House Industry einen Gewinn von 49,69 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daiwa House Industry in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1.433,86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.338,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 222,43 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 283,24 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 5.963,51 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 5.576,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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