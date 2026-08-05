Daiwa House Industry Aktie 761745 / JP3505000004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Daiwa House Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daiwa House Industry wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 121,76 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 123,25 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,79 Prozent auf 1.366,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.292,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 436,05 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 566,47 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5.928,98 Milliarden JPY, gegenüber 5.576,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daiwa House Industry Co. Ltd.
|
05.08.26
|Ausblick: Daiwa House Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Daiwa House Industry präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Daiwa House Industry präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Daiwa House Industry informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Daiwa House Industry Co. Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.