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Quartalszahlen im Fokus 05.05.2026 10:22:00

Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Daimler Truck.

Daimler Truck
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Daimler Truck wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,517 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,990 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,89 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,45 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,56 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,98 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,53 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch

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