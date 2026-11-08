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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Daiichikosho präsentiert Quartalsergebnisse
Daiichikosho wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 32,95 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Daiichikosho noch 25,15 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Daiichikosho nach den Prognosen von 2 Analysten 41,84 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,72 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 132,01 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 153,38 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 170,39 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 162,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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