Ausblick: Daicel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daicel präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 30,63 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,61 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 151,85 Milliarden JPY gegenüber 137,85 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 135,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 38,75 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 625,52 Milliarden JPY, gegenüber 579,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net