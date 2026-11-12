Ausblick: Dai Nippon Printing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dai Nippon Printing wird am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,214 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dai Nippon Printing 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,53 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,679 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,77 Milliarden USD, gegenüber 10,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net