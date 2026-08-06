Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Dai-ichi Life Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dai-ichi Life Insurance wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,78 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 136,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,75 JPY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2.400,00 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.088,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 146,30 JPY, gegenüber 119,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11.034,28 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9.612,88 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dai-ichi Life Insurance Co Ltd
|
06.08.26
|Ausblick: Dai-ichi Life Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Dai-ichi Life Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.06.26
|Nikkei 225-Wert Dai-ichi Life Insurance-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Dai-ichi Life Insurance Aktionären eine Freude (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Ausblick: Dai-ichi Life Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Dai-ichi Life Insurance präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Dai-ichi Life Insurance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dai-ichi Life Insurance Co Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.