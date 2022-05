Ausblick: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret präsentiert Quartalsergebnisse

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret wird am 01.06.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,080 TRY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,829 TRY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 73,82 Prozent auf 2,41 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,093 TRY im Vergleich zu -1,920 TRY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,26 Milliarden TRY, gegenüber 7,56 Milliarden TRY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch