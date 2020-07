Ausblick: D-Box Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

D-Box Technologies A präsentiert in der am 10.07.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2020 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,001 CAD. Dies würde einen Gewinn von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem D-Box Technologies A -0,003 CAD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll D-Box Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 7,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,94 Prozent verringert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,012 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 28,8 Millionen CAD, gegenüber 34,2 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch