Ausblick: CytomX veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CytomX wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,072 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 74,16 Prozent auf 10,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,381 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 76,2 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net