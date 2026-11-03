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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cytokinetics präsentiert Quartalsergebnisse
Cytokinetics wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,438 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2058,76 Prozent auf 41,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -6,012 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,540 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 154,9 Millionen USD, gegenüber 88,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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07:01
|Ausblick: Cytokinetics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Cytokinetics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cytokinetics Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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