Ausblick: Cytokinetics präsentiert Quartalsergebnisse

Cytokinetics wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,438 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2058,76 Prozent auf 41,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -6,012 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,540 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 154,9 Millionen USD, gegenüber 88,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net