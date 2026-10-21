Ausblick: Cyient gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cyient stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 14,20 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 22,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 11,55 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cyient in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 18,56 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 17,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 56,48 INR im Vergleich zu 38,78 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 88,39 Milliarden INR, gegenüber 72,68 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch