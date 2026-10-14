Ausblick: Cyient DLM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cyient DLM öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cyient DLM 4,05 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cyient DLM in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,93 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,79 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,23 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,51 Milliarden INR, gegenüber 12,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch