Ausblick: CVS Health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CVS Health präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,130 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,79 Prozent auf 104,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health noch 102,88 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 417,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 402,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net