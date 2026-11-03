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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CVS Health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CVS Health präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,130 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,79 Prozent auf 104,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health noch 102,88 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 417,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 402,11 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
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07:01
|Ausblick: CVS Health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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02.11.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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30.10.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CVS Health-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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23.10.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CVS Health von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: CVS Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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16.10.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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11.10.26
|What if AI prefers CVs written by AI? (Financial Times)
Analysen zu CVS Health Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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