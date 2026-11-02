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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: CVR Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CVR Partners LP Partnership Units äussert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,62 USD aus. Im letzten Jahr hatte CVR Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 165,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 18,64 USD im Vergleich zu 9,33 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 728,2 Millionen USD, gegenüber 606,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVR Partners LP Partnership Units
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07:01
|Ausblick: CVR Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CVR Partners LP Partnership Units
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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