Ausblick: Customers Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Customers Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Customers Bancorp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,20 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 39,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 237,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 391,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,44 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,26 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 933,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch