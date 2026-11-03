Ausblick: Curtiss-Wright A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Curtiss-Wright A präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie vermeldet.

Curtiss-Wright A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 935,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 869,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,36 USD, gegenüber 12,87 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net