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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Curtiss-Wright A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Curtiss-Wright A präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie vermeldet.
Curtiss-Wright A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 935,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 869,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,36 USD, gegenüber 12,87 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Curtiss-Wright Corp. (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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