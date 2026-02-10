Curtiss-Wright a Aktie 923335 / US2315611010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Curtiss-Wright A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Curtiss-Wright A wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,69 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Curtiss-Wright A noch 3,09 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 890,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 824,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,13 USD im Vergleich zu 10,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Curtiss-Wright Corp. (A)
|
07:01
|Ausblick: Curtiss-Wright A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Curtiss-Wright A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Curtiss-Wright A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Curtiss-Wright A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)