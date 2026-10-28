Ausblick: CubeSmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CubeSmart wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,410 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CubeSmart 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 287,3 Millionen USD – ein Plus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CubeSmart 285,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch