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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: CTP BV Bearer and Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CTP BV Bearer and Registered gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,240 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 260,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 242,3 Millionen EUR umgesetzt.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,26 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 922,4 Millionen EUR, gegenüber 984,5 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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