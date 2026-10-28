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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: CTEK Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CTEK Registered wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,280 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CTEK Registered noch 0,210 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 220,0 Millionen SEK gegenüber 212,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,00 SEK, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 807,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 831,6 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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