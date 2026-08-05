CryoPort Aktie 28284615 / US2290503075
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CryoPort informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CryoPort wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,193 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 48,2 Millionen USD gegenüber 45,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,778 USD, gegenüber 1,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 194,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 176,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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