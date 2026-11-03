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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CrossAmerica Partners LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass CrossAmerica Partners LP Partnership Units für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,421 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 5,28 Prozent auf 1,02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 4,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu CrossAmerica Partners LP Partnership Units
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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