Crescent Capital BDC Aktie 52333519 / US2256551092
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Crescent Capital BDC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Crescent Capital BDC wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,370 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 37,1 Millionen USD gegenüber 40,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,46 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 149,7 Millionen USD, gegenüber 156,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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