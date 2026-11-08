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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Crescent Capital BDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Crescent Capital BDC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Crescent Capital BDC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,352 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Crescent Capital BDC für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 36,4 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 147,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 156,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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