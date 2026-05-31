Credo Technology Group Aktie 116145651 / KYG254571055
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31.05.2026 07:01:06
Ausblick: Credo Technology Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Credo Technology Group wird am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,02 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 410,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 153,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 431,8 Millionen USD gegenüber 170,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD im Vergleich zu 0,290 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 436,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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